وزير الصحة الإيطالي: تأثير الإغلاق أكبر على الفئات الهشة

قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، إن تأثير حالة الإغلاق كان أشد "على الفئات الأكثر هشاشة والقصر" .

وأضاف سبيرانتسا، في جلسة استماع أمام الجنة البرلمانية للطفولة والمراهقة، في إطار مسح استقصائي حول أشكال العنف ضد القاصرين وإيذاء الأطفال والمراهقين، أن حالة الإغلاق "تضع تحديات صعبة ومزيدًا من الصعوبات أمام أولئك الذين بدأوا بالحالة منطلقين من مواقف صعبة أصلا".

وأشار الوزير إلى "تفاقم التفاوتات أيضا"، مبينا أن "أسرة تعيش في منزل أكبر، أقل تأثراً بالإغلاق من أسرة أُجبرت على العيش في بيئة أكثر تقييداً بكثير"، وفقاً لوكالة" آكي" الإيطالية.

وتابع الوزير الإيطالي: "لقد خططنا لبعض أدوات الدعم، على وجه الخصوص للفئات الأكثر هشاشة، التي دفعت بموضوعية، الثمن الأعلى" لحالة الإغلاق.