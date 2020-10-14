الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز وتيرة تجديد المبانى للإيفاء بأهداف المناخ

تريد المفوضية الأوروبية تعزيز وتيرة تجديد المباني، التي لا تتسم بالكفاءة فيما يتعلق باستخدام الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل، وذلك من أجل تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي.

وعمليا يمكن أن يعني هذا تجديد 10 ملايين مبنى إضافي بحلول 2030، ليصل المجموع إلى 35 مليون مبنى، بحسب ما قاله المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمبسون في بروكسل اليوم الأربعاء.

وأضاف سيمسون: "نعلم أنه يمكن تحقيق ذلك لأن عناصر ما ندعو له موجودة بالفعل"، مستشهدا بأمثلة لبرامج في دول أعضاء هي ليتوانيا وجمهورية التشيك والسويد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ألزم نفسه بالوصول لحيادية الانبعاثات بحلول عام 2050، كما عرضت المفوضية مؤخرا زيادة هدف خفض الانبعاثات بحلول 2030 من سالب 40 حتى سالب 55.

ويأمل المسؤولون في بروكسل أن تساعد "موجة التجديد" 34 مليون مواطنا يعانون من فواتير الطاقة، كما تساهم في إيجاد 160 ألف فرصة عمل جديدة.

وسوف يحتاج تنفيذ هذا الهدف الطموح استثمارات إضافية بقيمة 275 مليار يورو سنويا.