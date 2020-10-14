قانون جديد بإندونيسيا قد يصعب من معاقبة الشركات المسببة للحرائق الضبابية

تم تمرير مشروع قانون واسع النطاق هذا الأسبوع؛ لإلغاء بعض القيود في إندونيسيا، وهو يقلل من تصنيف بند قانوني رئيسي تستخدمه السلطات لمقاضاة شركات المزارع بسبب الحرائق التي تنتشر في جميع أنحاء الأراضي الخثة -نباتات متفحمة في الأراضي المعتدلة الغدقة- في كل عام تقريبًا؛ ما أدى إلى تغطية إندونيسيا وجيرانها بضباب خانق.

في الوقت نفسه، يوسع القانون الجديد أيضًا حظر استخدام النار لتطهير الأراضي لمزارعي الكفاف؛ ما يسهل توجيه اتهامات جنائية للسكان الأصليين لممارسات القطع والحرق التقليدية.

وبحسب موقع "مونجاباي" لعلوم البيئة، طلبت مجموعات صناعية في عام 2017، من أعلى محكمة في البلاد، إلغاء القواعد التي تحمل الشركات المسؤولية الصارمة عن الحرائق التي تحدث في أراضيها وإعفاء المزارعين الذين يتصرفون وفقًا "للحكمة المحلية" من حظر استخدام النار.

وسرعان ما سحبت المجموعات الدعوى، مدعية أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القواعد، ولكن ليس قبل الإعلان عن أنها ستطعن ​​عليها مرة أخرى في المستقبل.

قالت روكا سومبولينجي، الأمين العام لتحالف الشعوب الأصلية في الأرخبيل -ردا على أسئلة حول "هذا انتهاك للحقوق الدستورية للشعوب الأصلية"- إن قانون التحرير هذا سيعرض الشعوب الأصلية التي لا تزال تمارس الزراعة التقليدية للخطر.

القانون الجديد، المعروف باسم "قانون خلق فرص العمل"، يعدل حوالي 1200 بند في أكثر من 75 قانونًا قائمًا، حيث فعلت إدارة الرئيس جوكو ويدودو ذلك على أنه ضروري لتعزيز الاستثمار في بلد تضرر بشدة من فيروس كورونا، على الرغم من أنه يقلل من حقوق العمال والضمانات البيئية في دولة بها أحد أعلى معدلات فقدان الغابات في العالم.

وشارك عشرات الآلاف من العمال في إضراب وطني هذا الأسبوع احتجاجًا على قانون إلغاء القيود، بينما تم اعتقال المئات في احتجاجات بالشوارع، حيث حاولت الشرطة منعها من المضي قدمًا، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وبين أمور أخرى، حقق القانون الجديد إصلاح مجموعة متنوعة من عمليات تخطيط استخدام الأراضي والترخيص، ونقل صلاحيات واسعة على مشاريع التنمية من السلطات الإقليمية إلى جاكرتا.

يذكر أن حرائق الغابات غير المنضبطة في إندونيسيا أصبحت مستمرة بشكل شبه سنوي، وفقًا للأرقام الحكومية، حيث حرقت مساحات واسعة تبلغ نصف مساحة بلجيكا، معظمها في جزيرتي سومطرة وبورنيو؛ ما تسبب في إنتاج كميات كبيرة من أكسيد الكربون.