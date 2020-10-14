خبير ألماني يحذر من فقدان السيطرة على إصابات كورونا

حذر ميشائيل ماير-هيرمان، رئيس قسم علم المناعة بمركز هلمهولتس الألماني لأبحاث العدوى، الحكومة الاتحادية والولايات من فقدان السيطرة على إصابات كورونا.

جاء ذلك وفقًا لما نقل عن ماير-هيرمان عبر مشاركين في جلسة المشاورات التي تعقدها المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء؛ لبحث تطورات أزمة كورونا.

وقال "هيرمان" في مستهل الجلسة أثناء عرض لتقدير الموقف: "الساعة ليست الثانية عشرة إلا خمس دقائق، بل الساعة الثانية عشرة، لكي ندير السفينة"، وحذر من أن ألمانيا على عتبة الزيادة الأُسِّيَة في عدد الإصابات.

وناشد ميركل ورؤساء حكومات الولايات بالتمسك بارتداء الكمامات إجباريًا، ولفت إلى الأهمية الشديدة لفرض غرامات مالية على المخالفين.

وتعقد ميركل اللقاء التشاوري مع رؤساء حكومات الولايات؛ لبحث اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة وباء كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات شديدة الصعوبة، حتى إن الحكومة الاتحادية لا تستبعد أن تنتهي المشاورات دون الاتفاق على نهج موحد في مواجهة الوباء.