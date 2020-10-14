تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش التجمع لـ 12 ديسمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 9 متهمين بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع"، إلى جلسة 12 ديسمبر؛ لمرافعة الدفاع.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، والمتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الثالث حال كونه مصريًا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعلم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية، والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية، كما سهل المتهم الثامن للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.