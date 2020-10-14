البرتغال تشدد القيود على التجمعات في الأماكن العامة

شددت الحكومة البرتغالية القيود على التجمعات في الأماكن العامة لتقتصر على خمسة أشخاص بعدما كانت عشرة في محاولة لاحتواء زيادة الحالات الجديدة في فيروس كورونا.

وأوصى رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي في لشبونة اليوم الأربعاء باستخدام الكمامات في الأماكن العامة.

وقال إن الحكومة سوف تقدم مقترحا إلى البرلمان بشأن إمكانية جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في مواقف معينة.

وأعلنت البرتغال يوم السبت الماضي عن أعلى زيادة يومية في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء التفشي. ولايزال عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة عند مستوى أقل من نصف ما كان في ذروة الانتشار في أبريل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.