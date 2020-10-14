فودة يبحث تعيين معيدين من المحافظة بجامعة الملك سلمان

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، والذي عقد بمقر الجامعة برأس سدر، بصفته أحد الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمناء للجامعة.

وطالب فودة، خلال الجلسة، بتخصيص نسبة من المنح الدراسية لطلاب أبناء جنوب سيناء، وتخفيض مناسب من المصروفات الجامعية لأبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بها.

وبحث جميع الشكاوى والطلبات المقدمة من أهالي المحافظة، ودراسة تقديم بعض التسهيلات المقدمة لأبناء المحافظة، خاصة أن الجامعة مقامة على أرض جنوب سيناء، وتمتد بفروع ثلاث برأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ.

وشدد على ضرورة الاستعانة بكوادر الخريجين المتفوقين من أبناء المحافظة، لتعيينهم معيدين؛ لخلق كوادر أكاديمية متميزة، وأولوية تشغيل أبناء جنوب سيناء لدى شركات الصيانة والخدمات الإدارية واللاند سكيب.