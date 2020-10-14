القبض على إيطالية على صلة بكاردينال متهم بالفساد في الفاتيكان

نيابة عن سلطات الفاتيكان، تم القبض على سيسيليا مارونيا، وهي إيطالية على صلة بكاردينال متهم بإساءة استغلال أموال الفاتيكان.

وأكد متحدث باسم "جوارديا دي فينانزا"، شرطة الجرائم المالية الإيطالية، اليوم الأربعاء اعتقال المرأة، والذي قالت وسائل الإعلام الإيطالية إنه تم في اليوم السابق.

وقال المتحدث، موجها المزيد من التساؤلات إلى الفاتيكان، إنه تم القبض على المرأة بناء على مذكرة توقيف دولية، ولم يعلق الفاتيكان بعد.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن المرأة مطلوبة بتهمة الاختلاس.

وقالت مارونيا -39 عاما- لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأسبوع الماضي إنها تلقت 500 ألف يورو "587 ألف دولار" من الكاردينال أنجلو بيتشيو.

وقالت إن الأموال كانت لأعمال استشارية جيوسياسية، وتم دفعها لشركة سجلتها هي في سلوفينيا، وليس لشراء حقائب يد وغيرها من السلع الفاخرة كما جاء في اتهامات برنامج "لو ليني" التلفزيوني الإيطالي.

كما قالت مارونيا، التي وصفتها كورييري اليوم الأربعاء بأنها "سيدة الكاردينال"، في المقابلة إنه من "السخف" اعتبارها عشيقة بيتشيو.

واستقال بيتشيو -72 عاما- من رئاسة قسم القداسة بالفاتيكان وتنازل عن حقوقه الشهر الماضي بعد أن اتهمه البابا فرنسيس باستخدام أموال الفاتيكان لمساعدة مؤسسة تعاونية يديرها شقيقه.