 فرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن بالسودان بسبب الاحتجاجات والاضطرابات - بوابة الشروق
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فرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن بالسودان بسبب الاحتجاجات والاضطرابات

احتجاجات السودان - ارشيفية
احتجاجات السودان - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:27 م
أعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي،  قرارا بفرض حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وعزت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وقالت لجنة الأمن إن المحتجين  قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.

وكان  رئيس الوزراء السوداني  الدكتور عبد الله حمدوك قد أصدر قرارا يوم أمس الثلاثاء بإعفاء والي كسلا الأستاذ صالح محمد صالح عمار والذى جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية.

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