ضبط مسئولي صفحة عبر فيسبوك تروج لزواج القاصرات مقابل مبالغ مالية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تروج لزواج القاصرات عرفيا نظير مبالغ مالية.

وكانت وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تزعم وجود جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية منتظمة تخصصت في الاستغلال الجنسي للنساء عن طريق التواصل مع راغبي المتعة الحرام، من خلال إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالاشتراك مع سيدتين أخريين، واستخدامها في استقطاب راغبي الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية.

بإستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط كلٍ من ("منشئ الصفحة المشار إليها"، سيدتان ، 3 فتيات) وبمواجهة المتهمين الـ٣ (منشئ الصفحة والسيدتين) أقروا بتكوينهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاستغلال الجنسي للنساء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على النحو المشار إليه وأن من بين ضحاياهم الفتيات الثلاثة، حيث استقطبوهن وعرضهن على عملائهم من راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي عن كل فتاة مستغلين سوء حالتهن المعيشية وحاجتهن للمال.

وضُبط مع المتهمين الثلاثة (منشئ الصفحة والسيدتان) 5 هواتف محمولة بها العديد من الرسائل والمحادثات النصية التي تدل على ضلوعهم في نشاطه الآثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.