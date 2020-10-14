هندوراس: مقتل موظف بمنظمة خيرية واثنين من أفراد عائلته

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أعلنت منظمة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن أحد موظفيها لقي حتفه واثنان من أفراد عائلته في هندوراس.

وذكر البيان أن خوسيه أنطونيو تيرويل وزوجته وشقيق الزوجة قتلوا في الشارع أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وقالت صحيفة "لا برينسا" إن عملية القتل وقعت في مقاطعة أولانشو بشرق هندوارس.

ووصفت الصحيفة تيرويل، الذي كان يعمل منسقا للمشروعات في كاريتاس، بأنه ناشط اجتماعي وبيئي متفان.

وقال بيتر نيهير، رئيس فرع كاريتاس في ألمانيا، إن الرجل /72 عاما/ وقع ضحية للعنف الذي يستهدف نشطاء وصحفيين على نحو متكرر في تلك الدولة التي تقع في أمريكا الوسطى.