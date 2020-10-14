الشرطة الإيطالية تقبض على محتالين وراء بيع نبيذ مغشوش

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قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على رجلين حصلا على حوالي 400 ألف يورو (470 ألف دولار) شهريا من بيع زجاجات مغشوشة من نبيذ نبيذ توسكانا الأحمر الفاخر.

وأضافت شرطة الجرائم المالية، أن المشتبه بهم، الذين يخضعون للإقامة الجبرية، اعتادوا نقل حوالي 4200 زجاجة نبيذ مغشوشة شهريا.

وتابعت الشرطة أن النبيذ جاء في الواقع من صقلية ولكن تم تمريره كمنتج توسكانا الأغلى ثمنا مع ملصقات وزجاجات وصناديق مزيفة.

ولاحق المحققون المحتالين لأكثر من عام ، وفي أواخر سبتمبر الماضي صادروا في منطقة ميلانو مواد كانت ستُستخدم في طرح حوالي 6600 زجاجة مغشوشة في السوق.

وذكرت الشرطة أن تسعة أشخاص مشتبه بهم آخرين، يُعتقد أنهم شاركوا في عملية الاحتيال، يخضعون للتحقيق.