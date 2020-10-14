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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً. لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى تكون كثيفة على السواحل الشرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر

القاهرة: ٢١:٣١

الإسكندرية : ٣٠ :٢٠

طنطا: ٣٠ :٢٠

مطروح : ٢٨ :٢١

سيوة: ٣٢ :١٩



بورسعيد: ٢٩ :٢٤

الزقازيق : ٣١ :٢٠

السويس:٣٢ :٢٢

العريش: ٣٠ :٢١

شرم الشيخ: ٢٧:٣٣

مرسى علم: ٣٤ :٢٥

الفيوم ٣٢ :٢١

المنيا: ٣٣ :٢٢

سوهاج : ٢٢:٣٦

قنا: ٣٨ :٢٣

الأقصر: ٤٠ :٢٤