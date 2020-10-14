وزير الدفاع الروسي يحث أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بهدنة قره باغ

شدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، على ضرورة الوفاء الكامل لكل من الجانب الأرمني والأذربيجاني، بالالتزامات المترتبة عليهما بموجب الاتفاقات المبرمة في مشاورات موسكو في 10 أكتوبر الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، أن شويجو بحث هاتفيا آخر المستجدات في منطقة قره باغ المعلنة ذاتيا مع نظيريه الأرمني دافيد تونويان والأذربيجاني ذاكر حسنوف.

وأضافت أن شويجو حث في المفاوضات الهاتفية الجانبين الأرمني والأذربيجاني على الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليهما بموجب الاتفاقات المبرمة في مشاورات موسكو في 10 أكتوبر الجاري.

وتوجت مشاورات موسكو بالاتفاق بين يريفان وباكو على إعلان هدنة إنسانية في قره باغ، غير أن الطرفين شرعا في تبادل الاتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار منذ أولى دقائق سريانه في المنطقة المتنازع عليها.