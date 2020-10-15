الثقافي الروسي العربي: قد تتدخل روسيا عسكريا في منطقة قره باغ

قال مدير المركز الثقافي الروسي العربي، الدكتور مسلم شعيتو، إن روسيا لم تغير موقفها في القضية الأرمينية الأذربيجانية، معقبًا: «نعلم أن القوقاز منطقة حساسة جدًا تنعكس سلبًا وإيجابًا على روسيا والدول المحيطة».

وأضاف شعيتو، في مداخلة عبر skype لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن «حساسية القوقاز تعود لقربه من الدول المتصارعة في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا رأس حربة الناتو وحليفها في المنظمات الإرهابية تركيا، حليف الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع: «روسيا ترفض تماما التصرف التركي في منطقة ناغورني قره باغ وتدينه، الجميع موافق أن روسيا ستدخل بأي طريقة مناسبة قد تكون عسكرية لضرب المنظمات الإرهابية التي جمعت في هذه المنطقة».

واستطرد: «يبدو أنهم يحاولون أن يجربوا مرة أخرى في إقليم ناغورني قره باغ، من أجل الوصول إلى قوقاز، كما فعلوا في سوريا تحت اسم التحالف الدولي»، ذاكرًا أن روسيا أسيرة الدبلوماسية المهذبة التي تحترم القيم والتقاليد.

ولفت إلى أن روسيا في عام 1994 لم تكن كما عليه الآن، موضحًا أنها كانت تخضع لما وصفه بالكبوة التي تخضع للولايات المتحدة؛ لا تعتبر فترة مشرفة لروسيا.