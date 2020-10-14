مراجعة المراسي السياحية استعدادا لاستقبال الفنادق العائمة بأسوان

تشهد محافظة أسوان استعدادات لاستقبال الأفواج السياحية على متن الفنادق العائمة وتوفير كافة سبل الراحة لهم في إطار اهتمام المحافظة بالنهوض بالسياحة.



وقال السكرتير العام لمحافظة أسوان حازم عزت، خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للسياحة بالمحافظة اليوم الأربعاء، إن الارتقاء بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والزائرين هو الهدف الذي تسعى محافظة أسوان إلى تحقيقه بالتنسيق مع الوزارات والجهات السياحية المختلفة.



ووجه بضرورة قيام لجنة فنية مختصة بمراجعة كافة المراسي السياحية للتأكد من جاهزيتها واستعداداتها من أعمال التجميل والتشجير والإضاءة لاستقبال الفنادق العائمة، وكذلك قيام الفنادق العائمة بتوصيل الصرف الصحي الخاص بها حالة رسوها على الشبكة العمومية للمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وشدد على أهمية التأكد من التزام أصحاب "الحناطير" بالبرنامج المحدد لتواجدهم بالمراسي وفقًا للتنسيق بين الشركات السياحية والنقابة الخاصة بهم لمنع الوقوف العشوائي للحفاظ على المظهر الجمالي، وخاصةً أن المحافظة وفرت مؤخرًا زيا حضاريا موحدا لـ 280 صاحب عربة "حنطور" مما ساهم في تقديم مبادرات موازية منها تقديم غرفة المنشآت الفندقية الدعم لتحقيق الغرض ذاته، وأيضًا تنفيذ مؤسسة ثواب برنامج تدريبي تثقيفي وتوعوي للتأهيل وتعديل السلوكيات لتدريبهم على كيفية التعامل مع الأفواج السياحية.



حضر الاجتماع مديرو ومسئولو الجهات السياحية والمتخصصون والخبراء بمجالي السياحة والآثار، واستعرضوا ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع السابق، بجانب مناقشة العديد من المقترحات والأفكار والرؤى الجديدة للنهوض بصناعة السياحة.