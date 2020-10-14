الرئيس الفرنسي يلقى كلمة اليوم في ظل تفاقم وضع أزمة فيروس كورونا في البلاد

من المقرر أن يلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، كلمة في التلفزيون في ظل دليل واضح على تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وتتكهن وسائل الإعلام الفرنسية، بأن الرئيس ربما يعلن عن حظر تجوال في منطقة باريس، التي تم إغلاق الحانات بها بالإضافة إلى وجود أكثر من 500 مريض بفيروس كورونا في العناية المركزة.

وكانت فرنسا قد تمكنت من التغلب على الموجة الأولى من الفيروس خلال فصل الربيع بفرض إغلاق لمدة 55 يوما، ولكن الحكومة تريد تجنب إعادة فرض إجراءات الإغلاق بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.

وكان الاقتصاد قد انكمش بنحو 19% بحلول نهاية يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت فرنسا قد سجلت حالات إصابات قياسية خلال الفترة السابقة، حيث سجلت السبت الماضي 27 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ويخشى المسؤولون أن يتعرض القطاع الصحي مجددا لضغط شديد، حيث يشغل مصابو كورونا 1642 سريرا في الرعاية المركزة حاليا.

وارتفع هذا العدد خلال الأسابيع الأخيرة، عقب ثباته عند نحو 400 خلال معظم فترات الصيف، على الرغم من أنه مازال أقل من أكثر من 7000 سرير كان يشعلهم المصابون بفيروس كورونا في ذروة تفشي الفيروس في أبريل الماضي.