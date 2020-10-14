 ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة جائحة كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 11:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة جائحة كورونا

ميركل
ميركل
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:30 م

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، قالت بعد اجتماع اتفقت فيه وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الفيروس: «نحن في مرحلة النمو المتسارع، والأرقام اليومية تظهر ذلك».

وحثت المستشارة الألمانية الشباب على القيام بدورهم لوقف انتشار الفيروس التاجي بعد إلقاء اللوم مرارا وتكرارا على حفلات خاصة لتفشي المرض في المدن الألمانية.

وصرحت ميركل «يجب أن ندعو الشباب بشكل خاص إلى الاستغناء عن عدد قليل من الحفلات الآن من أجل الحصول على حياة طيبة غدا أو بعد غد».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك