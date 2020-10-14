ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة جائحة كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، قالت بعد اجتماع اتفقت فيه وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الفيروس: «نحن في مرحلة النمو المتسارع، والأرقام اليومية تظهر ذلك».

وحثت المستشارة الألمانية الشباب على القيام بدورهم لوقف انتشار الفيروس التاجي بعد إلقاء اللوم مرارا وتكرارا على حفلات خاصة لتفشي المرض في المدن الألمانية.

وصرحت ميركل «يجب أن ندعو الشباب بشكل خاص إلى الاستغناء عن عدد قليل من الحفلات الآن من أجل الحصول على حياة طيبة غدا أو بعد غد».