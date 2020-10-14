 الكويت تسجل 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تسجل 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:30 م

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 676.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 532 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 113 ألفا و269 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 139 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 728 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 105 آلاف و236.


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