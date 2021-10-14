الحكومة الموريتانية: نستورد 85% من حاجاتنا من الخضروات

أكد المختار ولد الداهي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية أن احتياجات بلاده من الخضروات حاليا تقدر بـ300 ألف طن سنويا، تستورد 85% منها بينما لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 15%.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في نواكشوط، أن قطاع الزراعة قام بدراسة أظهرت أن كلفة الواردات من الخضروات لعام 2018 بلغت 28.9 مليون دولار أمريكي، مغظمها من البصل والبطاطس والطماطم والجزر.

وكشف الوزير عن خمسة محاور رئيسية لتطوير زراعة الخضروات في الفترة ما بين 2021 و 2025، وهي: معرفة احتياجات السوق الوطنية، وترقية الخضروات المحلية، وتعميم الإنتاج والابتكار، وإنشاء البنى التحتية الخاصة بالحفظ والتسويق والتحويل، وتنظيم وتنسيق الشعبة، وتسهيل تمويل القطاع.

وقال إن قطاع الزراعة يعتزم تنفيذ عدد من الأنشطة خلال حملة زراعة الخضروات( 2021ـ 2022)، من بينها دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات الزراعية، وإنشاء مواقع نموذجية لزراعة الخضروات، والتأطير الفني وتشجيع الزراعة المنزلية في المناطق الحضرية.