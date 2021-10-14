«سرايا القدس» الفلسطينية تعلن النفير العام

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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية اليوم الخميس حالة النفير العام في صفوف "مجاهديها".

وأكدت، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، أنها على جهوزية كاملة ورهن الإشارة.

وقالت السرايا :"تلقينا في سرايا القدس تصريحا للأمين العام القائد زياد النخالة حول ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام".

وكان الأمين العام للجهاد هدد بالدخول في حرب دون أي اعتبارات، دفاعا عن المعتقلين الذين يتعرضون للتنكيل في السجون الإسرائيلية وبدأوا إضرابا عن الطعام أمس.