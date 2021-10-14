المفوضية الأوروبية تشيد بمصادقة مجموعة العشرين على اتفاقية إصلاح الضرائب الدولية

أشادت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بمصادقة مجموعة العشرين على اتفاقية إصلاح الضرائب الدولية.

وذكر بيان لمفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، ورد على موقع المفوضة، أن إقرار وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ الإصلاح الضريبي العالمي التاريخي المتفق عليه يوم الجمعة الماضي.

وأكد البيان أنه مع وجود 136 ولاية قضائية في الاتفاقية بما في ذلك جميع أعضاء مجموعة العشرين وجميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشكل جزءًا من الإطار الشامل، فإن هذا يمثل ثورة ضريبية.

وتابع البيان أنه في الوقت الذي نخرج فيه من ظل جائحة "كورونا"، لدينا فرصة فريدة لإعادة بناء اقتصاداتنا على أسس جديدة .. لا نريد أن نرى انتعاشًا فحسب، بل حقبة جديدة من النمو الدائم والمستدام.

وأضاف البيان أنه لا يمكن أن يحدث التحول الأخضر- المحافظ على البيئة - والرقمي إلا إذا كان قائمًا على العدالة، لذلك فإن إعادة ضبط الضرائب على الشركات العالمية هي جزء أساسي من التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته: يجب على الجميع دفع نصيبهم العادل.