إيران تحذر إسرائيل من أي «خطأ في الحسابات»

حذر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إسرائيل من "أي خطأ في الحسابات أو مغامرة محتملة ضد إيران".

جاء ذلك في رسالة وجهها تخت روانجي إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي ردا على تهديدات إسرائيلية لإيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عنه القول في الرسالة :"خلال الأشهر الأخيرة ازداد عدد وشدة تهديدات الكيان الإسرائيلي الاستفزازية والمغامِرة باستمرار".

وتابع بالقول إن التهديدات الإسرائيلية تثبت بلا شك أن إسرائيل هي المسؤولة عن "الهجمات الإرهابية على برنامجنا النووي السلمي في الماضي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد هدد أمس باستخدام القوة ضد إيران، وقال :"نعلم أن هناك لحظات يتعين فيها على الأمم أن تستخدم القوة لحماية العالم من الشر".

وأضاف : "إذا كان نظام إرهابي سيحصل على سلاح نووي لابد أن نتصرف، لابد أن نوضح أن العالم المتحضر لن يسمح بذلك".

وأوضح: "تحتفظ إسرائيل بالحق في التصرف في أي لحظة وبأي طريقة. وليس هذا حقنا فقط، بل مسؤوليتنا أيضا" مشيرا إلى أن إيران "ذكرت علنا أنها ترغب في محونا من الوجود".