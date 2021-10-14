بولندا تتبرع بأكثر من 55 ألف جرعة من لقاحات كورونا لقيرغيزستان

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، التبرع بأكثر من 55 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" لقيرغيزستان، لمساعدتها على التصدي للجائحة.

وأوضحت الوزارة - في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو بولندا اليوم الخميس - أن الشحنة المؤلفة من 55 ألفا و200 جرعة وصلت الليلة الماضية إلى العاصمة القيرغيزية بشكيك، لافتة إلى أن قيرغيزستان تعد ثاني دولة في آسيا الوسطى، بعد أوزبكستان، تتلقى مساعدات من بولندا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت الوزارة، أن تبرع بولندا باللقاح يأتي كتعبير رمزي عن الدعم والتضامن مع الدول التي تكافح الوباء.