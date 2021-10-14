قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة واصلت تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من صلاحية التراخيص اللازمة، ومدي الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر، تعمل على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم المرور على 2852 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 1088 منشأة مخالفة وتحرير 108 محاضر غلق إداري لمنشأت طبية خاصة مخالفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، إلى تحرير 8 مخالفات وضبط أدوية مجهولة المصدر داخل عيادات خاصة، حيث تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبين أن المنشآت الطبية الخاصة التي تقدمت للترخيص بلغت 75 منشأة، كما تم إنذار 980 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وفحص 11 شكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.