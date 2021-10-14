مكتبة نسائية تكافح للبقاء في ظل سيطرة طالبان

تعرضت المكتبة النسائية الوحيدة في ولاية هيلماند الأفغانية، للتكسير والإغلاق في الأيام الأولى لسيطرة طالبان على الولاية، منتصف أغسطس الماضي، لكن ممرضة تدير المكتبة عزمت على أن لا ينقطع بصيص الضوء الأخير لتثقيف سيدات المدينة؛ لذلك تستمر في سعيها لإعادة افتتاح المكتبة التي تسمح بدخول السيدات، وهو الأمر النادر في ظل حكم طالبان.

وتقول حميرة نيروزي، الممرضة العشرينية لـ"فرانس برس"، إن المكتبة هي الأمل الوحيد للسيدات للتثقيف في ظل تهديد استمرار تعليم المرأة الأفغانية، مضيفة أنها ترجو أن تسمح لها طالبان باستمرار عمل المكتبة.

وأطلقت نيروزي على المكتبة اسم "تاتسو ناكاموري"، تيمنا بالياباني الذي كانت له إسهامات كبيرة في العمل الإغاثي بأفغانستان.

وتضم المكتبة 800 كتاب تتناول حقوق المرأة والطفل، بجانب عدد من الكتب الدينية والمتاح استعارة جميعها لمدة أسبوع بـ15 سنتا فقط.

وتقول نيروزي إنها تنفق من راتبها الخاص البالغ 550 دولارا على شراء الكتب للمكتبة النسائية.

يذكر أن هيلماند لا توجد فيها مكتبات سوى مكتبة قسم المعلومات والثقافة بالولاية، ولا يدخلها غير الرجال تحت إدارة طالبان.

وتقول نيروزي إنها لا تنوي مغادرة الولاية لأنه الوقت الصعب الذي يحتاجها المجتمع فيه أكثر من غيره من الأوقات.

يذكر أنه خلال حكم طالبان في التسعينيات، كانت المرأة الأفغانية محرومة من التعليم، وتعاني التهميش في كل الأنشطة الاجتماعية.