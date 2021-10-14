قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن هناك معالجة هادئة لقضية التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشددًا على أن الحكومة كسلطة تنفيذية لا تستطيع التدخل في القضاء، مشيرًا إلى أن هناك ملمحًا إلى مخرج ممكن للأزمة ولكنه يحتاج وقتًا.

وأضاف ميقاتي - في حوار لرئيس تحرير جريدة "النهار" اللبنانية اليوم - أن الحكومة مستمرة في عملها وموجودة، مشددًا على أنها شكلت "حين بلغ البلد الحضيض، والحكومة اسفنجة لتخفيف أثر الارتطام" – على حد وصفه.

وشبه ميقاتي لبنان بـ"مريض ينزف"، مضيفًا "بعد تشكيل الحكومة دخل المريض غرفة الطوارىء، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ(آر. بي.جي)".

وأكد ميقاتي أنه لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه، داعيًا القضاء إلى تنقية نفسه في حال وجود شائبة، مشيرًا إلى أن للنواب والوزراء محكمة خاصة، وحين تختلف محكمتان هناك طرف قضائي ثالث يجب أن يبت بالأمر.

وعن استحقاق الانتخابات النيابية، جدد ميقاتي التزام حكومته بإجراء الانتخابات وفق المواعيد الدستورية، واصفًا الأحداث بـ"المحزنة"، مؤكدًا أن "مصلحة الوطن فوق كل شيء".