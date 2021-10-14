رئيس الإكوادور يعتزم تجزئة الإصلاحات الاقتصادية لتمريرها بالبرلمان

قال رئيس الإكوادور جويلرمو لاسو في مقابلة تليفزيونية مع قناة "تي سي" في وقت متأخر ليلة أمس الأربعاء إنه يعتزم تجزئة مشروع قانون لإصلاح اقتصادي مثير للجدل إلى ثلاثة أجزاء، سعيا لتمريره في المجلس التشريعي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سيقسم لاسو المشروع الشامل إلى ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة هي بالترتيب تعديلات الضرائب وسوق العمل والاستثمار.

وقال إنه ستكون هناك تصحيحات لأجزاء في الإصلاحات التي قوبلت بانتقاد، بما في ذلك إحداث تغييرات لضريبة الثروة المؤقتة والقواعد الجديدة الخاصة بالفصل من الخدمة .

وقال لاسو إنه استمع لمواطنين لاتخاذ قراره، معربا عن أمله في أن تتوقف الجمعية الوطنية (البرلمان) عن عرقلة التشريعات التي يتقدم بها منذ توليه السلطة في مايو الماضي.