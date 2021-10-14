الشرطة: مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين في هجوم بالنرويج

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أكدت الشرطة النرويجية مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في الهجوم المسلح والعنيف الذي شهدته مدينة كونجسبرج النرويجية اليوم الأربعاء.