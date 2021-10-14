 الشرطة: مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين في هجوم بالنرويج - بوابة الشروق
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الشرطة: مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين في هجوم بالنرويج

(د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 12:11 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 12:11 ص

أكدت الشرطة النرويجية مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في الهجوم المسلح والعنيف الذي شهدته مدينة كونجسبرج النرويجية اليوم الأربعاء.

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