ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكثر من ألفي حالة إصابة بكورونا لأول مرة

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكثر من ألفي حالة إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة ، مع اقتراب معدلات التطعيم من تحقيق أهدافها.

وذكرت السلطات الصحية بالولاية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 2297 حالة ، جميعها منقول محليا ، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك قفزت الأعداد بنحو أكثر من 700 حالة مقارنة باليوم السابق ، وهو أعلى رقم في يوم واحد لأي ولاية أو منطقة في أستراليا خلال الجائحة .

كما سجلت الولاية 11 حالة وفاة خلال الليل.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات في الولاية إلى نحو 60 ألفا وعدد الوفيات إلى 945 ، من بينهم 125 حالة وفاة بسبب تفشي سلالة دلتا المتحورة من الفيروس شديدة العدوى وسريعة الانتشار.

وحتى يوم الأربعاء، تم تطعيم 5ر61% من سكان فيكتوريا المؤهلين تطعيما كاملا، وتلقى 7ر86 % منهم جرعة واحدة. ومن المتوقع أن تبدأ الولاية في رفع القيود المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بمجرد أن يتم تطعيم 70% من السكان المؤهلين بالكامل.

وصرح رئيس وزراء الولاية دان أندروز للصحفيين اليوم الخميس، بأنه يتوقع الوصول إلى نسبة الـ 70 % تقريبا فى نفس الوقت الذي سيتم فيه تحقيق هدف الوصول إلى نسبة 90 % لمن تم تطعيمهم بجرعة واحدة فى غضون الأسبوع المقبل ، واصفا ذلك بأنه "إنجاز رائع".

وقال: "لدينا في الأساس اتفاق هام للغاية مع المجتمع الفيكتوري .. تلقوا التطعيم وسنفتح أبوابنا، وأنا أنفذ ما أعد به".