رفع حضور الجماهير بالسعودية إلى مئة بالمئة خلال منافسات دوري أبطال آسيا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، عن رفع نسبة الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى مئة بالمئة في مباريات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة، والتي تستضيفها البلاد يوم السبت المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي :" سيكون الحضور الجماهيري لتلك المباريات مقتصرًا على الجماهير الرياضية (أكبر من 12 عامًا) والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا"، مع أهمية التزام كافة الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظًا على سلامة الجميع."

وتستضيف السعودية منافسات دور الثمانية والذي سينطلق يوم السبت المقبل بمواجهة الهلال السعودي وبيرسيبولس الإيراني، والنصر السعودي والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى الدور قبل النهائي لمنافسات غرب القارة، والمباراة النهائية للبطولة يوم 23 نوفمبر المقبل.