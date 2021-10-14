أعلن النادي المصري البورسعيدي انتهاء أزمة احتجاز حسن نصر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في دولة قطر.

وكتب طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "‏حمد لله خرج حسن نصر مدرب حراسه المرمي بعد أزمته مع فريقه السابق في الدوحة".

وأضاف: "بصراحة حابب أشكر، ك هيثم فاروق وعقل جادالله، وتامر النحاس، وكل من وقف بجانب حسن نصر وكان سبب في فك كربه، تحياتي لكم جميعا".

وألقت السلطات القطرية، اليوم الخميس، القبض على مدرب حراس المصري، أثناء ترانزيت الفريق في الدوحة قبل التوجه لأوغندا لمواجهة سلطات الموارد في الكونفدرالية، بسبب قرض لم يسدده المدرب أثناء تدريبه في قطر.

و يستعد المصري لمواجهة سلطات الموارد الأوغندي، في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.