ارتفاع سهم بوبيان للبتروكيماويات إلى أعلى مستوى له منذ عامين

سجل سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات الكيماوية، نشاطا قويا خلال تعاملات اليوم الخميس، في بورصة الكويت للأوراق المالية. وارتفع سعر السهم بنسبة 2.5% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، في حين بلغ حجم التداول 16 مثل متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 973ر0 دنيار وهو أعلى مستوى له منذ 8 مايو 2019 عندما سجل 949ر0 دينار.

وسجل السهم أفضل أداء بين الأسهم المناظرة اليوم. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.1% في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأقل من 0.1%.

وبلغ حجم التداول على سهم الكويتية للاستثمار اليوم 95360 سهما بما يعادل 16 مثل متوسط حجم التداول على السهم خلال العشرين يوما الماضية حيث كان 5902 سهما.

وارتفع سعر السهم خلال 52 أسبوعا بنسبة 68% في حين ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 20% فقط خلال الفترة نفسها.