سوريا: قصف صاروخي يطال محيط مدينة تدمر الأثرية

تعرضت مناطق جنوب مدينة تدمر وسط سورية لقصف صاروخي يوم الأربعاء .

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " سلاح الجو السوري تصدى لصواريخ أطلقت باتجاه منطقة تدمر قادمة من منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية وأسقطت عددا منها ".

وقال سكان محليون إنهم "سمعوا انفجارات قوية وشاهدوا أضواء صواريخ تنفجر في الجو ".

وأكد السكان لـ (د.ب.أ) أن الدفاعات الجوية في مطار التيفور العسكري ومضادات الدفاع الجوي الموجودة في محيط تدمر أطلقت عشرات الصواريخ لمواجهة القصف الصاروخي الصادر من منطقة التنف ".

من جانبها أكدت مصادر في المعارضة لـ (د.ب.أ) أن مطار التيفور العسكري الذي يعد أكبر القواعد للقوات الإيرانية في سورية تعرض لقصف صاروخي من قوات التحالف .

وكان مطار التيفور تعرض في الثامن من الشهر الجاري لقصف جوي من قبل قوات التحالف أصيب خلاله ستة جنود مع بعض الخسائر المادية، بحسب مصدر عسكري سوري .