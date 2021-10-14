 إحالة ٤٠ موظفا بمركز في البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري - بوابة الشروق
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إحالة ٤٠ موظفا بمركز في البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

غادة الدسونسي
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 2:54 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 2:54 م

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 40 موظفا بالمصالح الحكومية والخدمية بمركز الدلنجات؛ للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإداري.
جاء هذا بعد ﭢن نفذت الوحدة  المحلية بمركز ومدينة الدلنجات   بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المصالح الحكومية بقرية طيبة، وقد تبين غياب ٤٠ من العاملين وتركهم العمل بدون سند قانوني.

وعلى الفور، تم رفع مذكرة لمحافظ البحيرة الذي وجه بإحالتهم للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.

وشدد محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

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