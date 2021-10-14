روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة طفيفة مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بأمس الأربعاء، مما يشير إلى محدودية الديناميكية في تغير هذا المعدل.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 67.0، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 65.4، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 62.6.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر في ألمانيا 81.1.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 12 ألفا و382 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 72 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 11 ألفا و644 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 68 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي 4 ملايين و342 ألفا و640 حالة إصابة.

لكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و125 ألفا و100 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 94 ألفا و461 شخصا.