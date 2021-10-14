تايلاند تنهي الحجر الصحي لبعض الزوار وتخفف المزيد من القيود

وافقت الهيئة الرئيسية المعنية بمواجهة أزمة وباء كورونا في تايلاند على خطة لإنهاء الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس القادمين من بعض البلدان اعتبارا من الشهر المقبل، في محاولة لإنعاش قطاع السياحة المتعثر قبل موسم عطلة نهاية العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا، تاويسيلب فيزانويوتين، قوله في إفادة اليوم الخميس، إن القادمين جوا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وسنغافورة سوف يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي عند الوصول اعتبارا من أول نوفمبر.

وقال تويسيلب، إن موافقة المركز لم تشمل جميع الدول العشر التي استهدفها رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنها يحتمل أن تضيف المزيد من الدول إلى القائمة بعد اتخاذ التدابير اللازمة.

كما اختصر المركز فترة حظر التجوال الليلي بمقدار ساعتين لتستمر من الساعةالحادية عشرة مساء حتى الثالثة صباحا اعتبارا من 16 أكتوبر، مع خفض عدد الأقاليم التي توصف بأنها أكثر عرضة لخطر الوباء إلى 23 من 29 إقليما.

لكن المركز أبقى على العاصمة بانكوك، وهي بوابة لدخول السائحين، في الفئة الأكثر عرضة للخطر بسبب العدد الكبير من حالات الإصابة الجديدة بكورونا.