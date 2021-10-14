دراسة: الحفاظ على التنوع البيولوجي في أوروبا بوقود من مخلفات المزارع

أفادت دراسة بأن سائقي المركبات في أوروبا بإمكانهم التحول إلى الجيل التالي من الوقود الذي يتم إنتاجه من الكتلة الحيوية، دون تعريض التنوع البيولوجي بالإقليم للخطر.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدراسة التي أجرتها كلية امبريال كوليدج لندن بحثت توفير وقود حيوي متقدم، يمكن إنتاجه من مخلفات زراعية مثل قش الأرز، وقشور الذرة، وقد تقيم شركات مزارع لتلبية الاحتياجات من المواد الأولية.



ووفقا للدراسة التي أجريت بتكليف من مجموعة "كونكاوي" الصناعية، يمكن لأوروبا أن تنتج كمية كبيرة من الوقود المتقدم الذي يعتمد على المخلفات، تصل إلى 135 مليون طن بحلول عام 2050، والذي يتم اعتباره مكافئا للنفط، دون الإضرار بالتنوع البيولوجي.



ويعادل هذا نحو 8ر2 مليون برميل نفط يوميا. ويمكن أن تدفع واردات الكتلة الحيوية هذا الرقم إلى 175 مليون طن، وذلك فقط لمجال النقل، حيث لا يشمل أي إمدادات للكتلة الحيوية التي قد تُستخدم في مجال الصناعة.



وقال جون كوبر، المدير العام لشركة "فويلز يوروب" الشقيقة لـ "كونكاوي" والتي تمثل مصافي تكرير النفط، إن مسألة "توافر المواد الأولية المحدودة للكتلة الحيوية، كانت تتم إثارتها كتبرير لرفض أي دور لأشكال الوقود السائلة متدنية الكربون".



وخلصت الدراسة إلى وجود ما يكفي من كتلة حيوية مستدامة لاحتياجات النقل الجوي والبحري والبري، سيتم تلبيتها بالوقود المستمد من المواد الحيوية.