دعوات ألمانية للوفاء بالاتفاقيات في خلاف بروكسل مع لندن بشأن أيرلندا الشمالية

في ظل الخلاف حول القواعد الخاصة للبريكست بالنسبة لأيرلندا الشمالية، دعا اتحاد الصناعات الألمانية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للوفاء بالاتفاقيات.

وقال مدير الاتحاد يواخيم لانج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين على كلا الجانبين الوفاء بالتزاماتهما دون مماطلة. هناك حاجة للاستقرار في الشراكة الجديدة، كي تنجح الاستثمارات المتبادلة في المستقبل".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي عرض أمس الأربعاء مقترحات بعيدة المدى لنزع فتيل النزاع مع بريطانيا العظمى بشأن ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية. ولكن الحكومة البريطانية قدمت من قبل مطالب لا يمكن للاتحاد الأوروبي تقريبا تنفيذها. وتساور خبراء تخوفات من نشوب حرب تجارية جديدة، حال تعليق لندن للاتفاق أو إلغاؤه.

ودعا لانج أيضا إلى ضرورة ألا تمتنع الحكومة البريطانية عن تحقيق تعامل بناء في تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية، وحذر قائلا: "وإلا سيضطر جميع الأطراف لمواجهة دوامات جمركية وغيرها من الإجراءات التجارية المضادة".

وتابع الاقتصادي الألماني البارز: "لا غنى عن الموثوقية من أجل تعميق التعاون في مجالات مهمة بالسياسة الاقتصادية. ويشمل ذلك التحول الأخضر والرقمنة والبحث العلمي والتطوير".