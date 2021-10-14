السلطات اليمنية في مأرب تعلن «العبيدية» مديرية منكوبة

أعلنت السلطات المحلية اليمنية في محافظة مأرب، شرقي البلاد، اليوم الخميس، العبيدية، مديرية "منكوبة" جراء الحصار المفروض عليها منذ أكثر من 3 أسابيع من قبل الحوثيين وقصف مشفاها الوحيد ومركز غذاء الأطفال فيه.

وقال بيان لمكتب الصحة بالمحافظة، تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، إن "القصف أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، بينهم جرحى مليشيا الحوثي الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية".

وأكد البيان أن مديرية "العبيدية" تعيش مأساة إنسانية، حيث لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن.

وذكر البيان أن قصف المستشفى جاء في وقت تمنع فيه ميليشيا الحوثي وصول الأدوية والمستلزمات والطواقم الطبية إلى المديرية منذ فرضها الحصار عليها في 21 سبتمبر الماضي، متسببة في تهديد حياة 37 ألف نسمة بالمديرية.

وأشار إلى أن قصف مستشفى العبيدية يأتي ضمن عملية ممنهجة من قبل الحوثيين لاستهداف المنشآت الصحية، والتي أدت إلى تدمير 17منشأة طبية ومرفقا صحيا بالمحافظة، وقتلت سبعة أطباء وعاملين صحيين وإصابة سبعة آخرين من الكوادر الصحية بالمحافظة منذ بدء حربها على مأرب في عام 2015.

وأكد البيان أن مكتب الصحة أطلق نداءات استغاثة" منذ بداية الحصار القاتل الذي يستهدف النساء والأطفال والمدنيين"، معربا عن أسفه للصمت المطبق أمام هذه "الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والمنشآت الطبية والمدنية".

ودعا مكتب الصحة بمأرب، وفقاً للبيان، الصليب الأحمر الدولي إلى الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني الخطير في العبيدية وسرعة تقديم الخدمات الطبية العاجلة .

وصعد الحوثيون من هجماتهم المسلحة ضد مواقع الجيش، جنوب مأرب، وأحرزوا خلال اليومين الماضيين تقدما باتجاه تلك المواقع، محاولين السيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية التي تشهد أطرافها اشتباكات عنيفة مستمرة منذ أيام.