تفاصيل خطف رجل أعمال مقابل فدية مليوني جنيه بالبحيرة

نجحت مباحث البحيرة، في كشف غموض واقعة ادعاء خطف رجل أعمال "صاحب مصنع أعلاف"، من أمام مزرعته بمركز بدر، مقابل فدية مليوني جنيه وضبط مرتكبي الواقعة.



وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد ببلاغ:" عبد الحميد حنفي"، 58 عامًا، عامل بمصنع أعلاف منطقة مركز 2 سائقين بدارة المركز، أنه أثناء توجهه و"أ.م.ع"، صاحب المصنع الذي يعمل به بالقرب من المزرعة الخاصة بالأخير، حيث فوجئ بأحد الأشخاص المجهولين في العقد الرابع من العمر، أوقفهما قبل الدخول من باب المزرعة وسؤالهما عن شقيق مالك المصنع.



وأضاف عامل المصنع خلال البلاغ، أن الشخص المجهول طلب من صاحب المصنع الانفراد به للحديث لبعض الدقائق، وحيث ترجلًا معًا بالقرب من باب المزرعة حتي اختفي الشخص المجهول وصاحب المصنع عن الأنظار خلف الأشجار المحيطة بالمزرعة، متابعًا :" حاولت إصلاح سيارة النقل التي تعطلت بنا قبل الدخول للمزرعة، خلال اصطحاب الشخص المجهول لصاحب المصنع".



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسماع شهود العيان حول الواقعة، حيث أفاد أحد الشهود العيان للواقعة، إنه شاهد سيارة ملاكي كانت متوقفة قبل مزرعة رجل الأعمال صاحب مصنع الأعلاف، قائلًا:" اللوحة الخلفية للسيارة كانت عليها قطعة قماش".



ووجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه من خلال توسيع دائرة الاشتباه لكشف ملابسات الواقعة، والحصول على إذن من النيابة العامة لمتابعة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.



وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن شقيق المجني عليه صاحب المصنع تلقي مكالمة هاتفية من شخص مجهول، من الهاتف الشخصي الخاص بشقيقه، حيث طلب منه فدية مالية مليوني جنيه نظير إطلاق سراح شقيقه.



وتوصلت التحريات، من خلال تتبع مكالمات الهاتف المحمول للمجني عليه تبين وجود إتصالات عديدة بينه وبين أحد الأشخاص ويدعي" س.ر.ع"، 45 عامًا، مالك معصرة، ومقيم الغربية، وذلك قبل حدوث الواقعة وآخر يدعي "إ.ع.أ"، 23 عامًا، وعلي الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية وتمكنت القوات من ضبط الثاني برفقة رجل الأعمال.



وبمواجهتما، قرر إفتعالهما واقعة الاختطاف بالاتفاق مع صاحب المعصرة " سامح"، لوجود عجز مالي في مدشة مصنع الأعلاف المملوك لرجل الأعمال التي يديرها لأشقائه وفور عودة لمنزله سوف يوهم أشقائه بسداد صاحب معصرة البذور مبلغ الدية المطلوب ويتم خصمها من الديون الخاصة التعاملات المادية بينهما.



وقرر المستشار عادل حمودة، وكيل النائب العام وبرئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة، حجز رجل أعمال واثنين آخرين على تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، فى واقعة ادعاء خطف رجل أعمال من أمام مزرعته بمنطقة مركز 2 التابعة لمركز بدر.