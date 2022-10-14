التشيك توافق على قانون لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان

وافق البرلمان التشيكي، اليوم الجمعة، في قراءة أولى، على قانون سيسمح بمعاقبة الشركات والأفراد الأجانب وتجميد أصولهم بالبلاد.



وجاء التصويت بتأييد 112 نائبا وعدم اعتراض أحد، بينما امتنع عن التصويت 18 نائبا. ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه، والتوقيع عليه من جانب الرئيس ميلوش زيمان، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.



كما سيسمح التدبير لجمهورية التشيك بمنع دخول أفراد للبلاد، يخالفون القانون.



وقال وزير الخارجية يان ليبافيسكي إن "جمهورية التشيك ستكون أداة ضد أي شخص ينتهك حقوق الإنسان، ويدعم الإرهاب أو يشارك في هجمات الكترونية".



ويستند الإجراء على تشريع أمريكي صيغ لمعاقبة مسؤولين روس تورطوا في مقتل المحاسب الروسي الذي كشف عن مخالفات وحالات فساد، سيرجي ماجنيتسكي في عام 2009.