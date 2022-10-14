 الصحة اللبنانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 34 حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة اللبنانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 34 حالة

بيروت أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 8:45 م
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 34 حالة منذ ظهور الوباء منذ 5 أكتوبر الجاري.
وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة بالكوليرا منذ ظهور المرض، وذلك وسط إجراءات مكثفة من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية لمكافحة الوباء ومنع انتشاره.
وأظهر التقرير الصادر عن الوزارة اليوم حول الوضع الوبائي للكوليرا وصول المرض لمناطق جديدة واتساع دائرة انتشاره لتشمل 9 مناطق في مناطق متفرقة في محافظة عكار شمالي البلاد.
وكان وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض قد سبق وأن حذر من سرعة انتشار المرض في البلاد في ضوء تردي خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مناطق الشمال اللبناني.

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