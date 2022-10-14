الأهلي يشكو ارتفاع أسعار تذاكر البطولة العربية لكرة السلة

نقل النادي الأهلي اعتراضه الشديد على ارتفاع أسعار تذاكر مباريات البطولة العربية لكرة السلة، التي تقام حاليا في الكويت.

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة نادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الكويت "فوجئنا بتغيير أسعار التذاكر قبل كل مباراة".

أوضح قنديل عبر قناة الأهلي "في البداية كان الحضور الجماهيري مجانا أو بدون تذاكر ثم طرحت اللجنة المنظمة بالاتحاد العربي تذاكر بسعر ٢.٥ دينار كويتي، وفوجئنا برفع سعر التذكرة إلى ٤.٥ دينار كويتي قبل المباراة الأخيرة ضد الجهراء الكويتي في الدور قبل النهائي".

وأكد أيضا "الأشقاء في الكويت منزعجون أيضا من الأمر، وتواصلنا مع اللجنة المنظمة للاتحاد العربي، لكن للأسف الردود غير مقنعة، خاصة أن هناك أسر كاملة تحضر المباريات، وهذه الأسعار عبء عليهم".

ويستعد الأهلي لمواجهة كاظمة الكويتي، في الرابعة عصر اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي.