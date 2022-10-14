إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات أسرية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد وصول المستشفي المركزي عدد 5 أشخاص مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، ادعاء حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات أسرية بينهم.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عائلتى "عبد اللطيف وعبد الغني"؛ بسبب خلافات أسرية، أسفرت عن إصابة كل من "فايز مسعود عبد اللطيف" 43 عاما، بكسر بالزراع الايمن، "إسلام سالم عبد الغني" 35 عاما، مصاب بكدمات بالرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج، "فرج عبد اللطيف عبد الجواد" 45 عاما، مصاب بكدمة شديدة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، "عبد العزيز مسعود عبد العزيز" 35 عاما، مصاب بجرح بالرأس، و"منير ناصر مسعود عبد اللطيف" 45 عاما، مصاب بكسر بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين لمستشفى أبوالمطامير المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.