السجن 5 أعوام لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت علي عامر، اليوم الخميس، كل من: "و.ا.ع"، و"م.ا.ع"، شقيقان، عاطلان، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام "غيابيًا"، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لعامل بشركة بريد يدعى "ا.ر.م"، وذلك في القضية المُقيدة برقم 20236 لسنة 2021 جنايات ثانٍ المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد قيام شخصين بالتعدي على ثالث وإصابته بعاهة، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمان بالتعدي على المجني عليه، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، حيث استخدما في ذلك "شومة، وكتر" وتسببا في إصابته بعاهة مستديمة في إصبع "الخنصر الأيمن" بنسبة بلغت 1%.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.