تركيا وقطر تناقشان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

ناقشت تركيا وقطر اليوم الجمعة سبل تعزيز العمل والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.



جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا، المقرر أن تعقد اليوم برئاسة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وترأس الجانب القطري في الاجتماع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب التركي مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي .



وبحسب قنا، "ناقش الجانبان سبل تعزيز العمل والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة الاستراتيجية".



كما تم التطرق إلى آخر التطورات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية ودور تركيا في نقل الحبوب، بالإضافة إلى إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الأوضاع في العراق وليبيا.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المباحثات القطرية التركية التي جرت اليوم كانت بناءة، موضحاً أن البلدين اتفقا على تطوير العلاقات بشكل مستمر، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كان أمير قطر قد وصل أمس الخميس إلى تركيا.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ملياري دولار، وسط مساعي لزيادته إلى 5 مليارات دولار.

وتعد قطر ثالث أكبر مستثمر أجنبي في تركيا حيث تصل قيمة استثماراتها هناك إلى مليارات الدولارات.