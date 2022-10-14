جمال عبد الحميد لـ فيريرا: «أنت فوق رأسي ولم أقصد انتقادك»

وجه جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة بنادي الزمالك، رسالة لـ جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، لتوضيح تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها المدرب البرتغالي.

وكان عبد الحميد قد انتقد فيريرا عقب مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي يوم الأحد الماضي، بسبب عدم منح الصفقات الجديدة الوقت الكافي للمشاركة في المباراة.

وقال عبد الحميد في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أريد التوضيح بأن تصريحاتي الأخيرة عن فيريرا ليست انتقادًا له، ولكنها مجرد تمني من المدرب لمشاركة الصفقات الجديدة في مباراة الإياب أمام فلامبو."

وتابع: "أنا أحترم فيريرا للغاية، وهو فوق رأسي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة يدعمونه، ويعملون في الوقت الحالي لتوفير جميع احتياجاته، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق."

وأتم: "فيريرا له مني كل الاحترام والتقدير، ورئيس النادي قرر إطلاق اسمه على حديقة بالنادي، تقديرًا لمجهوداته مع الفريق الأبيض."