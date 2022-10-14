كوريا الشمالية: احدث إطلاق لصاروخ بالستي إجراء مضاد لاستفزاز سول

زعمت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن الإطلاق الأخير الذي أجرته لصاروخ باليستي قصير المدى كان إجراء مضادا لـ"العمل الاستفزازي" الذي قام به الجيش الكوري الجنوبي في منطقة خط المواجهة، محذرة من ما وصفته بالخطوة "المتهورة".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجيش الكوري الجنوبي قال في وقت سابق اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة سونان في بيونج يانج الساعة 1:49 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 1649 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش).

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية "رصدنا باهتمام شديد هذا العمل الاستفزازي للجيش الكوري الجنوبي في منطقة خط المواجهة، واتخذنا إجراءات عسكرية مضادة قوية".

وأوضحت كوريا الشمالية أن أحدث إطلاق لصاروخ باليستي قصيرة المدى جاء بعد أن تم رصد قيام الجيش الكوري الجنوبي "بإطلاق نيران مدفعية لنحو 10 ساعات بالقرب من منطقة الدفاع الأمامية للفيلق الخامس بالجيش الشعبي الكوري في 13 أكتوبر".

واضاف المتحدث أن "الجيش الشعبي الكوري يوجه تحذيرا شديد اللهجة للجيش الكوري الجنوبي من عواقب إثارة التوتر العسكرى فى منطقة الجبهة بعمل متهور".

وجاء الإطلاق بعد أن حلقت حوالي 10 طائرات عسكرية كورية شمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في الساعة 10:30 من مساء يوم الخميس حتى الساعة 12:20 من صباح يوم الجمعة، مما دفع كوريا الجنوبية إلى الدفع بمقاتلاتها من طراز إف-35 إيه وغيرها ردا على ذلك.