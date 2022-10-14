تحصين 18 ألف رأس غنم وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالوادي الجديد

أعلن ناجى محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، تحصين 18000 رأس أغنام وماعز على مستوى محافظة الوادي الجديد، بواقع 15000 رأس اغنام، و3000 رأس ماعز منذ إنطلاق حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الأغنام والماعز".



وتستمر الحملة لمدة شهر وتنتهى في نوفمبر المقبل.



وقال إنه تم وضع خطة عمل وجدول زمنى لتنفيذ الحملات بالقرى المختلفة التابعة للإدارات البيطرية في مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك من خلال الفرق البيطرية التى تتولى المرور بالقرى والتحصين من خلال الأمصال والأدوية التى تم توفيرها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأشار إلى استمرار تنفيذ الحملات البيطرية لتحصين الماشية من الأمراض الوبائية وذلك لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية.



وفي سياق متصل، أعلن عوض، تنفيذ حملات تفتيش بالمحلات التجارية ومحلات الدواجن فى مركز الداخلة؛ وذلك لضمان صلاحية المنتجات المعروضة وخاصة المنتجات ذات الأصل الحيوانى، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات.